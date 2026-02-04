Josito Aguirre es arreglador musical y "rebalsa de magia"

Mirando las redes sociales, la atención se centró en un "amigo" que compartía un reel tocando el chelo, que dejaba escapar con maestría las notas románticas de "Contigo aprendí". Era Sebastián Aguirre Domingo, el hijo de un ícono de la sinfonía en Salta, el arreglador musical Josito Aguirre. Mientras se escuchaba el popular bolero que salía de entre los brazos de Sebastián, se podía leer en la pantalla: "Mi papá es arreglador musical y está rebalsando de magia. Josito 3875001835".

Y claro, el talento no se jubila y quiere expresarse siempre... cada vez con más ímpetu. Josito Aguirre tiene un don, además de su gran gentileza. Se jubiló como arreglador de la Sinfónica en 2012, pero sigue dedicado a la composición folclórica, a los arreglos y a la docencia privada. Está disponible, siempre esperando compartir su saber, con generosidad y una calidad derivada de su genialidad como arreglador musical.

Su papá lo mandó a estudiar música a los 7 años y nunca paró de aprender y de crear. Entre 1970 y 1994, ad honorem, y a instancias del rectorado del Bachillerato Humanista, condujo, aglutinó, preparó partituras, hizo arreglos, armó conciertos, se encargó de la promoción de la Primera Orquesta Juvenil de la Provincia. Luego se dedicó de lleno a la Sinfónica y a la composición de zarzuelas.

A la pregunta ¿qué es ser arreglador?, responde: conocer todos los instrumentos, las posibilidades y las características de cada uno.

Sobre sus sueños, dice: "Resultaría para mí un sueño la inclusión del Arte en las currículas de primaria y secundaria. Ello en armonía con lo que pude constatar en Europa (España, Portugal, Francia e Italia). Sin irnos tan lejos, en Antofagasta (Chile) se imparte la educación formal humanística, técnica, deportiva y también la artística en todas sus disciplinas con una elevada adecuación competitiva. El niño o joven va a la escuela con sus libros, el instrumento que haya elegido u otros enseres artísticos, considerando a este último como una materia más para su formación. Creo que el beneficio de implementar esto en las escuelas valdría la inversión, porque el arte es salud para la mente, para el cuerpo y para el alma".

Noble, carismático, Josito es un bohemio que viaja con su acordeón a cuestas para dar su música con absoluta generosidad y modestia. Con él todos los encuentros se pintan de cantos. Una charla cualquiera se mezcla con breves ejecuciones de piano, acordeón, violín y chelo. Conoce todos los instrumentos y los ejecuta. Dueño de un oído privilegiado, la música lo acompaña desde sus primeros años. Siempre formó parte de grupos dedicados a la música. Hoy continúa arreglando y componiendo. No está cansado de los instrumentos ni de la música, porque el talento nunca se jubila.