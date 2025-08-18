El Tunal vivió una noche de festejos

La comunidad de El Tunal, ubicada en el municipio de El Galpón, se reunió el sábado de la semana anterior para vivir una jornada muy especial en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

La Municipalidad de El Galpón organizó un concurso de la empanada y una peña folclórica que congregó a cientos de vecinos y visitantes en la capilla local, en un evento que ya se posiciona como uno de los destacados de la región.

Con la presencia del intendente Federico Sacca, acompañado por su esposa Cecilia Jurado, el senador Daniel D'auria, concejales y funcionarios municipales, la jornada combinó tradición, música y gastronomía en un ambiente de fiesta.

Isabel Acosta fue coronada con el primer premio a la mejor empanada, reconocimiento que refleja la calidad y dedicación en cada receta, consolidando su lugar en la gastronomía local.

Sobre el escenario, artistas de renombre como David Gomez, La Ferro Band, Alejandro Eren, Los Ángeles de la Cumbia, Cacho Frías y Paulina Miranda ofrecieron un espectáculo para todos los gustos, que mantuvo la alegría y la emoción durante toda la noche.

"Desde la Municipalidad de El Galpón agradecemos a todos los que hicieron posible esta fiesta popular que une a la comunidad y pone en valor nuestras raíces culturales", destacaron los organizadores.