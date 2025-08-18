Torneo Apertura Infantil: más de 400 chicos participaron en Chicoana

El domingo 17 de agosto finalizó el Torneo Apertura organizado por la Liga Municipal de Fútbol Infantil en Chicoana. El certamen reunió a más de 400 chicos de distintos parajes, del sector Pueblo y de la localidad de El Carril, quienes conformaron 24 equipos divididos en cuatro categorías, desde las clases 2013 hasta 2020.

El torneo se disputó en las canchas del club San Vicente y de la Escuela Especial “Madre Cabrini de los Inmigrantes en América” y llevó el nombre de “Víctor Guaymas”, en homenaje a uno de los delegados impulsores de la liga.

Durante el acto de clausura, la Dirección de Deportes de la Municipalidad, encabezada por el profesor Álvaro Castro, junto a miembros de la liga, entregó trofeos individuales a cada jugador y trofeos institucionales para los equipos campeones y subcampeones de la Copa de Oro y la Copa de Plata.

En la categoría 2013-2014, San Jorge se consagró campeón, mientras que Escuela de Fútbol Chicoana obtuvo el subcampeonato. En la categoría 2015-2016, Tabacaleritos se quedó con el título, Tigres fue subcampeón, y en la Copa de Plata la Escuela de Fútbol Chicoana se llevó el primer lugar, seguida por Bella Vista.

En la categoría 2017-2018, la Escuela de Fútbol Chicoana se consagró campeona, dejando en el segundo puesto a Tigres. Por último, en la categoría 2019-2020, Bella Vista levantó la copa, mientras que el subcampeonato quedó en manos de la Escuela de Fútbol Chicoana.

Cada domingo, las familias acompañaron a los jóvenes jugadores, generando un clima de integración comunitaria. Según explicaron desde la organización, estos torneos no solo buscan incentivar la práctica deportiva, sino también reforzar valores como el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia.

El director de Deportes, Álvaro Castro, agradeció el apoyo del intendente Esteban Ivetich y destacó que “el torneo dejó una huella en los corazones de los pequeños futbolistas y sus familias, reafirmando el compromiso del municipio de Chicoana de fomentar el deporte y la integración social”.