Doña María Juliana cumplió 100 años y aseguró: “Me encuentro muy bien, por eso me siento como si tuviera 50"

Una querida vecina y comerciante de Metán cumplió 100 años de vida y entre risas y anécdotas, los festejó junto a familiares, vecinos y amigos.

Doña María Juliana Lera, nació el 17 de agosto de 1925, en Salta capital, pero a los cuatro años fue a vivir con su familia a Metán, en la zona del paraje Pasteadero.

La mujer no puede ver y camina con dificultad, pero está siempre de buen humor, por eso hace bromas todo el tiempo.

“Cumplí 100 años pero la verdad que yo me siento muy bien, como si tuviera 50 o 60 años”, dijo a El Tribuno en su casa ubicada en la calle Alem Este, en el centro de San José de Metán, donde el fin de semana pasado se realizaron los festejos.

Doña “Juli”, como todos la conocen, durante muchos años se dedicó al comercio. Tiene dos hijos, seis nietos, ocho bisnietos y dos tataranietos.

Sus dos hijos, Alfredo y Eva García, estuvieron felices compartiendo el cumpleaños número 100 de la vecina y dijeron que es una bendición que haya llegado a esa edad.

“Vivo mi vida muy tranquila gracias Dios. Yo he trabajado desde muy chica cuidando niños porque mi madre era muy humilde y la tenía que ayudar. A Metán yo llegué cuando tenía cuatro años y nunca más me fui”, relató la abuela.

Sobre el secreto para llegar a los 100 años dijo que: “Yo como de todo porque si me toca morir, voy a morir igual, y de vez en cuando tomo un vinito, pero poco nomás”.

