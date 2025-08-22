VIDEO Pescadores filmaron un yacaré en el río Bermejo y el video se volvió viral en TikTok

La calma de una jornada de pesca se transformó en sorpresa cuando los pescadores divisaron al yacaré inmóvil entre las ramas, mimetizado con la vegetación. Las imágenes muestran cómo, lentamente, el reptil se adentra al agua con la parsimonia que lo caracteriza, dejando a los presentes entre asombrados y temerosos.

El encuentro ocurrió en un sector del río Bermejo cercano al histórico ingenio Tabacal, en el norte salteño, donde no es raro que estas especies aparezcan debido a que forman parte de la fauna autóctona de la región. Sin embargo, pocas veces los pescadores logran capturar escenas tan nítidas de estos animales en su hábitat natural.

El video no tardó en ganar repercusión en TikTok, donde fue compartido una y otra vez, despertando cientos de comentarios entre usuarios que celebraron la belleza del reptil, aunque también advirtieron sobre el peligro de acercarse demasiado a estos ejemplares. Y sobre todo advertir a aquellos pescadores que se adentran al río para pescar con el agua hasta la cintura y que podria convertir en algo peligrosísimo.

El yacaré filmado pertenece a la familia de los caimanes, una especie que puede superar los dos metros de largo y que se distribuye en humedales y ríos del norte argentino, especialmente en Salta, Chaco, Formosa y Corrientes.

Para los especialistas, el registro constituye una muestra clara de la riqueza natural que todavía conserva la región, aunque también remarcan la importancia de respetar la distancia y no alterar el comportamiento de la fauna silvestre.



