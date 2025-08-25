PUBLICIDAD

corrupción en la cárcel de Villa Las Rosas
Homo Argentum
Milagro 2025
Javier Milei
Martín Menem
River Plate
femicidio de Nahir Klimasauskas
Clima en Salta
Liga Profesional Argentina
Municipios

Metán renueva el pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro

Con profunda fe, la comunidad de San José de Metán vive en este momento la procesión y renovación del pacto de fidelidad. 
Lunes, 25 de agosto de 2025 18:03
En estos momentos, la comunidad de San José de Metán y fieles de distintas localidades del sur provincial participan de la tradicional procesión y renovación del pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro. La celebración religiosa, bajo el lema “Milagro de la esperanza”, es encabezada por el padre Carlos Castillo, párroco local, y concluirá con una misa presidida por monseñor César Daniel Fernández, obispo de Jujuy. Durante los días previos se realizaron actividades culturales y litúrgicas, como el emotivo “Milagrito” de los niños y el recorrido de las imágenes peregrinas por instituciones de la ciudad.

La devoción a las imágenes se remonta al 25 de agosto de 1948, cuando un fuerte terremoto —con epicentro en la finca El Rey— sacudió la región y dejó víctimas y daños materiales. Aquel hecho fue considerado por los fieles como el origen de la profunda veneración al Señor y a la Virgen del Milagro.

La Municipalidad gestionó ante la ministra de Educación, Cristina Fiore, que este lunes 25 de agosto las escuelas locales adhieran al feriado por los solemnes cultos, para que los vecinos puedan participar masivamente de una de las expresiones de fe más significativas del pueblo metanense.

