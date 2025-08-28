PUBLICIDAD

Fentanilo
Wanda Nara
Operación Roca
Seleccion Argentina
Manuel Adorni
Olimpíada Matemática Ñandú
Javier Milei
US Open
Milagro 2025
Municipios

Metán: le ofreció sexo a un camionero, no aceptó, y le terminaron robando

La Policía detuvo a una pareja sospechosa y recuperó un bolso que le habían sustraído.
Jueves, 28 de agosto de 2025 19:34
Efectivos de la Policía Motorizada de Metán lograron la detención de una pareja acusada de ofrecerle sexo a un camionero y luego robarle algunas de sus pertenencias.

El hecho se produjo en la madrugada de hoy en un estacionamiento ubicado al oeste de la ruta nacional 9/34, en la zona urbana de la localidad.

Según pudo saberse, en el sector se detuvo un camionero a descansar cuando ocurrió el hecho que perpetraron un joven de Metán y una mujer de Rosario de la Frontera.

La intervención de los motoristas se inició cuando realizaban un patrullaje de prevención por la zona y fueron alertados por el transportista, quien les dijo que estaba haciendo tareas de limpieza del rodado cuando llegó la pareja y le ofrecieron servicios sexuales.

El camionero se negó y les dijo que estaba ocupado. Pero a los pocos minutos observó que los sospechosos salieron corriendo y luego observó que entre sus pertenencias le faltaba un bolso negro en el que tenía sus documentos y tarjetas de crédito, entre otros elementos.

Con las características de los presuntos autores, los motoristas comenzaron a buscarlos y lograron establecer que habían ingresado a una vivienda en la zona del barrio Los Laureles, ubicado al oeste de Metán, en un sector de serranías. En ese lugar detuvieron a la pareja y lograron recuperar las pertenencias del camionero.

Luego fueron trasladados a una dependencia en un móvil policial. Según los propios vecinos, los acusados, desde hace tiempo, vienen cometiendo varios delitos en la localidad.
 

