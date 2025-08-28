River vs. Unión, EN VIVO por la Copa Argentina: mirá el minuto aminuto

Por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo se enfrenta ante el Unión de Leonardo Madelón en el en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El Millonario viene de una dura seguidilla de partidos, pero quiere seguir con vida en las tres competencias. Por su parte, el Tatengue busca dar el batacazo y meterse entre los ocho mejores de este torneo por primera vez desde 2016.

El partido entre River y Unión se disputará a partir de las 21:15 horas y se podrá ver en vivo a través de la señal de TyC Sports.