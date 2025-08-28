PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
12°
28 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Operación Roca
Seleccion Argentina
Manuel Adorni
Olimpíada Matemática Ñandú
Javier Milei
US Open
Milagro 2025
River Plate
Héctor Hugo Vilte
Operación Roca
Seleccion Argentina
Manuel Adorni
Olimpíada Matemática Ñandú
Javier Milei
US Open
Milagro 2025
River Plate
Héctor Hugo Vilte

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

River vs. Unión, EN VIVO por la Copa Argentina: mirá el minuto aminuto

Por un lugar en los cuartos de final, el Millonario y el Tatengue se enfrentan en Mendoza.
Jueves, 28 de agosto de 2025 21:02
La entrada en calor de River (Foto Ramiro Gomez).
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina, el River de Marcelo Gallardo se enfrenta ante el Unión de Leonardo Madelón en el en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El Millonario viene de una dura seguidilla de partidos, pero quiere seguir con vida en las tres competencias. Por su parte, el Tatengue busca dar el batacazo y meterse entre los ocho mejores de este torneo por primera vez desde 2016.

El partido entre River y Unión se disputará a partir de las 21:15 horas y se podrá ver en vivo a través de la señal de TyC Sports

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD