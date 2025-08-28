Brutal agresión al exboxeador salteño Héctor Hugo Vilte: buscan a dos jóvenes que lo golpearon hasta desmayarlo

Héctor Hugo Vilte, el reconocido exboxeador y entrenador salteño, sufrió una salvaje agresión el martes por la noche en el barrio Intersindical. El incidente, que su familia calificó como un intento de homicidio, dejó a Vilte con un profundo corte en la cabeza y múltiples hematomas. Los dos jóvenes que lo atacaron se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:10, en la calle Radio Nacional. Según relató a El Tribuno Romina Vilte, hija de la víctima, su padre se dirigía a buscar a su pareja cuando un auto que circulaba a alta velocidad lo sobrepasó. Ante la imprudencia del conductor, Vilte le hizo sonar la bocina. Acto seguido, el vehículo dio un giro en U y le cruzó el paso, impidiéndole continuar.

De acuerdo con el relato de Romina, su padre descendió de su auto para reclamar, momento en que un joven de unos 30 años se bajó del otro vehículo y le dio un golpe de puño. Inmediatamente, una segunda persona apareció por detrás y lo golpeó con un palo en la cabeza. El exdeportista cayó al suelo inconsciente y, según la familia, continuaron golpeándolo.

Minutos después de la agresión, el más joven de los acusados se presentó desesperado en el centro de salud cercano para pedir ayuda, diciendo que "lo había matado" en defensa propia.

Las manchas de sangre que quedaron sobre la calle en la que fue agredido Vilte.

Tras recuperar la conciencia, Héctor Vilte logró levantarse, conducir hasta el centro de salud por su propios medios y desde el centro de salud fue rápidamente trasladado en "código rojo" al Hospital San Bernardo. Allí, los médicos le realizaron más de 20 puntos en la herida de su cabeza. Si bien los estudios descartaron lesiones más graves, la víctima quedó internada por una noche y sigue bajo controles médicos para evaluar su evolución.

La denuncia del hecho se radicó en la comisaría de barrio Docente Sur. El miércoles personal policial se presentó en el domicilio de Vilte para tomarle declaración, e informó a la familia que los dos agresores están identificados, pero que no logran dar con su paradero. El caso quedó en manos del fiscal penal N°3, Ricardo Samson.

El exboxeador Hugo Vilte hace reposo en su domicilio tras una cobarde agresión.

Actualmente, Vilte tiene 62 años, trabaja en la Municipalidad de Salta, es entrenador y da clases de boxeo en la escuela del Complejo Nicolás Vitale.

Romina expresó el clamor de la familia: "Que se haga justicia, que se logre dar con los responsables".

El vehículo de los agresores fue identificado como un "VW Fox gris de tres puertas", según los comentarios de los vecinos del barrio, los hermanos "se mueven en círculos pesados". Dijeron que el mayor de los hermanos es quien suele causar este tipo de conflictos cuando maneja, "lo hace a toda velocidad por el barrio y provoca a otros conductores".