Güemes: Los ex soldados continentales, con personería jurídica

La asociación de Soldados Continentales "2 de Abril", obtuvo su personería jurídica, en un acto que se llevó a cabo en las oficinas del Registro General de Personas Jurídicas. Con esta herramienta legal, los ex soldados continentales de la provincia van a poder realizar una serie de trámites para ayudar a todos aquellos camaradas que hoy están pasando por un momento crítico, de salud y económico. Esta nueva asociación, es el fruto del trabajo y la constancia de los soldados de Malvinas pertenecientes al municipio de Güemes, quienes vienen luchando por lograr el reconocimiento de su participación en el conflicto, considerando que, si bien ellos no participaron de batallas ni estuvieron cerca del enemigo, si tuvieron un rol fundamental al formar parte de toda una planificación que se elaboró para sostener las islas del Archipiélago Sur en poder de la Argentina. "No se trató solo de los que combatieron en las islas, a ellos había que abastecerlos, curarlos y contenerlos, si el conflicto se prolongaba, se iban a necesitar tropas de refuerzo, las cuales debían estar movilizadas, esas tropas y ese apoyo éramos nosotros" explicó Ángel Reyes.

Con el convencimiento de que la historia les debe un espacio en una de sus páginas, comenzaron a trabajar para ser reconocidos en el departamento Güemes. Los tres municipios por medio de sus concejos deliberantes, emitieron ordenanzas donde se los reconoce como ex combatientes, brindándoles algunos beneficios como exención de pago de impuestos y cobertura médica. El logro más importante a nivel local, fue la entrega de un subsidio por única vez, que el intendente Carlos Rosso de Güemes, les hizo entrega con el compromiso de incluirlos en el presupuesto 2026, para que el subsidio a partir del año que viene, se abone en forma mensual.

"Muchas personas, creen que nosotros vamos detrás de la plata, pidiendo que se nos pague, en realidad vamos detrás de una deuda que la nación tiene con nosotros, porque éramos conscriptos, no elegimos estar ahí ni participar de una guerra, los soldados de carrera sí lo eligieron, y ellos tenían un sueldo y hoy lo siguen teniendo, nosotros no teníamos ni tenemos nada" declaró Reyes.

Por el momento, la Asociación cuyo presidente es Hernán Rodríguez, se encuentra integrada por soldados continentales gümeneses, pero están en campaña para incorporar a todos los salteños que cumplan con los requisitos para ser considerados como soldados continentales. "Las gestiones llevan varios años, tuvimos reuniones con camaradas de otras localidades, contamos con un listado donde figuran los nombres de 243 soldados de toda la provincia, los que forman parte de un proyecto presentado por el diputado Germán Rallé, en la búsqueda de un reconocimiento provincial. Ahora como asociación, podemos continuar con nuestra lucha con un respaldo legal" finalizó Reyes.