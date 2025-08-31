Güemes: Multitudinaria procesión en honor a Santa Rosa de Lima

Durante una calurosa jornada de invierno, el pueblo de Genral Güemes acompañó a la sagrada imagen de Santa Rosa de Lima en una multitudinaria procesión por las calles céntricas de la ciudad.

Las actividades de ayer programadas por la Parroquia Central en forma conjunta con la municipalidad local, dieron inicio a las 9:30 con una misa oficiada por monseñor Antonio Cargnello, quien en la homilía hizo referencia a los quiebres que se generan en el seno de una familia debido a los malos tratos, expresiones groseras e insultos: lenguajes que se han popularizado no solo entre los jóvenes —de quienes se podría esperar algunos exabruptos— sino que trascendieron hacia otras franjas etarias, siguiendo malos ejemplos reflejados en los medios de comunicación y en la propia clase política.

"En un hogar debe reinar la paz, algo que se construye con el respeto y no con expresiones agresivas basadas en los insultos y la incomprensión", destacó Cargnello.

De la misa participaron el intendente Carlos Rosso, acompañado por el senador nacional Sergio Leavy, junto a otras autoridades locales como el senador provincial Enrique Cornejo, el diputado provincial Daniel Segura, intendentes de municipios vecinos y concejales. Desde las tribunas también estuvo presente la diputada nacional Emilia Orozco. Al cierre del desfile, que como todos los años estuvo a cargo de las agrupaciones gauchas, la imagen de Santa Rosa regresó a la parroquia.