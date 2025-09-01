¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

1 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Emergencia en discapacidad
Secuestro de hojas de coca
Drogas y narcotráfico
Registro Civil de Salta
Defensoría del Pueblo
Conflicto en Medio Oriente Israel - Hamas
Municipios

Cabra Corral: Dos días de limpieza en El Préstamo

También se limpió el camino de acceso al Dique, por la Ruta 47.
Lunes, 01 de septiembre de 2025 01:40
La Municipalidad de Coronel Moldes llevó adelante dos intensas jornadas de limpieza que tuvieron como eje central la costa del Camping El Préstamo, uno de los espacios más concurridos por vecinos y turistas.

El trabajo se llevó a cabo junto a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes contraprestaron sus servicios cumpliendo esta tarea, logrando levantar una importante cantidad de residuos y recuperar sectores de uso público.

Desde la comuna recordaron que a lo largo del año se realizan cinco campañas de limpieza en la zona de costa, en un esfuerzo constante por mantener en condiciones un lugar clave para el turismo y la recreación. Sin embargo, remarcaron que gran parte de los desechos levantados corresponde a los turistas que visitan Moldes, por lo que se solicita a los visitantes y vecinos utilizar los contenedores disponibles o llevarse la basura a sus hogares. También advirtieron que, pese a haberse colocado cestos de residuos en distintos puntos de la costa, muchos de ellos son robados durante la noche, lo que dificulta sostener la limpieza en la zona.

 

