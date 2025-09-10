En Rosario de Lerma comienza a funcionar, de manera gratuita, un móvil de castración adquirido por la gestión municipal

La ciudad ya cuenta con un móvil propio, totalmente equipado y especialmente diseñado para la castración de mascotas. La superpoblación de animales sueltos, el abandono y las malas condiciones de vida de muchas mascotas han sido siempre una preocupación para el intendente Sergio Ramos. Con el objetivo de paliar esta situación, el municipio adquirió esta unidad, que comenzará a operar a partir de este miércoles 10 de septiembre en esta ciudad vallista.

El servicio, financiado con recursos municipales, está destinado exclusivamente a personas con domicilio en la ciudad de Rosario de Lerma. Para acceder al mismo, que será completamente gratuito, los vecinos deberán inscribir previamente a sus mascotas en los lugares establecidos según el cronograma elaborado por la Oficina de Producción y la Secretaría de Gobierno, a cargo de Fátima Chocobar.

Las inscripciones comenzaron este lunes 8, en el horario de 7:30 a 12:30, en el predio del 911, ubicado en el Barrio Alto Rosario.

La campaña se desarrollará en etapas, con el objetivo de garantizar la cobertura en todos los barrios de Rosario de Lerma, en este primer tramo se concretaran:

Primera etapa: dirigida a vecinos de los barrios Ecosol, Norte, Ara San Juan, 2 de Mayo, Padre Chifri, Finca Arizona, Finca Entre Ríos, San Francisco de Asís y 1 de Noviembre.

Segunda etapa: destinada a vecinos de los barrios Rincón del Valle, Parque General Belgrano, Santa Rita, El Milagro, Perpetuo Socorro, Coronel Torino, Rastreador Fournier, Villa Mercedes y Campos de Rosario.

Para registrar la inscripción cada vecino debe concurrir con DNI con domicilio de Rosario de Lerma, Carnet de vacunación de la mascota, datos de la mascota: nombre, edad, especie y sexo.

El intendente Ramos, quien además es un activo defensor de los derechos de los animales, destacó: “Castrar a nuestras mascotas es un acto de amor, un compromiso con la vida, con la salud de los animales y, sobre todo, con la seguridad de nuestros vecinos. Si castramos, habrá menos perritos abandonados en las calles, menos accidentes involuntarios y menos maltrato. Las herramientas están a disposición del vecino, y está en cada uno hacer uso de ellas.”