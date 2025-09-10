Más de 2.000 peregrinos del sur de Salta ya caminan al Milagro

Más de 2.000 peregrinos del sur de la provincia partieron en la madrugada de este miércoles rumbo a la Catedral Basílica de Salta, en el marco de la tradicional manifestación de fe en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Los grupos provienen de los departamentos de Rosario de la Frontera, La Candelaria y Metán, y concentraron su salida en esta última localidad para emprender juntos el camino por la ruta nacional 9/34.

Para garantizar la seguridad de los caminantes, se desplegó un amplio dispositivo de control y prevención que incluye a personal de Tránsito, preventores municipales, bici policías y efectivos de otras divisiones del Distrito de Prevención 3, que acompañan y ordenan la circulación vehicular a lo largo del trayecto.

En el paraje El Mistol, como ocurre cada año, los vecinos de Metán brindaron a los fieles el tradicional “Desayuno de la Fe”, con alimentos calientes y agua para mitigar el cansancio de la marcha. Esta costumbre solidaria se ha convertido en un símbolo del apoyo comunitario a la peregrinación.

Un momento especial se vivió ayer en la Cámara de Diputados de Salta, donde Don Alejandro Cazón, reconocido por haber sido en 1994 el primer peregrino en realizar este recorrido desde el sur provincial, recibió un emotivo reconocimiento por su ejemplo de fe y compromiso.

Los caminantes prevén llegar a la capital salteña en los próximos días para participar de las celebraciones centrales del Milagro. Mientras tanto, las comunidades a lo largo del camino se organizan para recibirlos y brindarles asistencia.