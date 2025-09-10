Robo de rieles: libertad para uniformados

Recientemente se llevó a cabo la audiencia en la Justicia federal en el caso en el que vienen siendo acusados el exIntendente de Morillo, Atta Gerala, su hijo y David Medina, junto con otros acusados por el delito de robo y contrabando agravado. En esa causa, uno de los gendarmes involucrados recibió la Libertad tras el pedido de la Fiscalía y la evaluación de un acuerdo con la defensa. En la misma situación quedó el policía Mauro R. quien quedó imputado por el delito de cohecho pasivo. La causa sigue tramitándose en el fuero federal.

El caso

En abril de este años dl Juzgado Federal de Orán amplió la imputación penal del exintendente de Morillo al considerarlo coautor del robo de rieles. "Los saqueos ocurrían a la luz del día y con la connivencia de la Policía y Gendarmería", afirmó el fiscal en aquel momento.

A poco más de tres meses de la formalización de una investigación penal contra el ex intendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, su hijo, José Miguel y David Medina, un comerciante de Orán, la Fiscalía de Distrito, a cargo de Eduardo Villalba amplió la acusación penal contra el ex jefe comunal por el robo generalizado de vías férreas en el chaco sdalteño.

El juez federal de Orán, Gustavo Montoya no tuvo reparos en conceder la ampliación de la imputación, a la vez que otorgó el arresto domiciliario al hijo de Gerala y Medina.

En allanamientos en Orán y Morillo se secuestraron 165 rieles sustraídos, 15 de ellos estaban en una propiedad del ex intendente.

"Estamos ante un robo a cara descubierta que cuenta con el consentimiento de la policía de Morillo, la que está sujeta a la autoridad del ex intendente", dijo el fiscal Villalba, al fundar la acusación.

En Morillo recibieron testimoniales de integrantes de comunidades originarias, quienes sindicaron al ex jefe comunal como el cabecilla del robo de rieles.