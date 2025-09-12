Inédito: El concejal Farfán quedó destituido por "incapacidad moral"

Durante una sesión especial convocada por el intendente de Campo Santo, Facundo Taché, a instancias del cuerpo de concejales del municipio, se aprobó un dictamen de comisión y su correspondiente resolución, que permitió destituir del cargo al concejal Fabián Farfán, bajo la causal de Incapacidad Moral Sobreviniente. Esta causal se refiere a situaciones posteriores a su elección que lo descalifican moralmente para ejercer su cargo y cumplir sus funciones con el decoro y la honradez esperados de un servidor público.

El incidente que llevó al cuerpo de concejales a tomar la determinación, tuvo lugar el pasado 1 de agosto, cuando el concejal Fabian Farfán, colisionó el automóvil VW Gol que conducía contra una moto de baja cilindrada, en la que se trasladaban la señora María Ontiveros junto a su hija de 3 años de edad. Tras la colisión, madre e hija cayeron al suelo, caída que les provocó heridas menores que fueron tratadas en el hospital Joaquín Castellanos, siendo dadas de alta. El problema fue la actitud de Farfán con las víctimas, ya que no las auxilió, por el contrario, se alejó del lugar del accidente y abandonó el automóvil sin asistir a las personas lesionadas. La madre de María Ontiveros radicó la correspondiente denuncia, dejando constancia que el edil podría haber estado conduciendo en estado de ebriedad. Farfán se presentó al día siguiente para ponerse a disposición de la policía, el fiscal que entiende la causa ordenó solo la retención de los vehículos.

La causa abierta radicada en fiscalía aún no tiene una resolución, sin embargo, el cuerpo de concejales tomó la decisión de destituir al concejal Farfán, considerando que tuvo una conducta inmoral al abandonar a las personas lesionadas, y conducir en presunto estado de ebriedad. De la sesión especial que se llevó a cabo el miércoles, participaron cuatro de los cinco ediles que componen el cuerpo, el concejal Farfán justificó su ausencia con certificado médico de su esposa. Tanto el dictamen de comisión y de la resolución fueron aprobados por tres votos a favor y uno en contra, alcanzando los dos tercios necesarios para que la destitución quede en firme.

Sobre esta destitución hubo cuestionamientos por parte de la concejal Milagro Cruz: "Aún no hay un fallo judicial, se están adelantando a los hechos, hay una versión que debemos escuchar, él tiene una justificación para todo lo que hizo, no se alejó en forma inmediata del lugar, existe una presunción de inocencia que no se respetó, debemos darle la oportunidad de una defensa, esto es una persecución política hacia Farfán". Y también se quejó por el voto del concejal Juan Carlos Ortega, al considerar que el presidente del cuerpo no debe participar de las votaciones.

Sobre estos cuestionamientos, el asesor legal, Dr. Jorge Causarano, explicó: "En el marco de la facultades disciplinarias, los concejales pueden actuar en forma independiente a la justicia, no necesitan de un fallo en lo penal, existe una causal denominada Incapacidad Moral Sobreviniente, que fue aplicada para esta destitución. En cuanto al voto del concejal Ortega como presidente del cuerpo, la ley de municipalidades lo habilita a votar cuando se buscan los dos tercios" aclaró el letrado. Ahora la banca de Farfán podría ser ocupada por Susana Chaile, segunda en la lista.