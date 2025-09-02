Los estudiantes de Salvador Mazza ya eligieron a su embajadora estudiantil

El próximo 5 de septiembre, en la localidad de Aguaray, se llevará a cabo la instancia departamental en la que los jóvenes del departamento San Martín definirán quién los representará en la instancia provincial prevista para el 19 del corriente mes.

En esa ocasión, la representante de los estudiantes de Salvador Mazza será Dana María Pacheco, de 17 años, alumna del nivel medio de la Escuela de Comercio Antártida Argentina. Hay mucha expectativa de los jóvenes por este festejo tradicional.

La elección de la embajadora estudiantil formó parte de una agenda más amplia de actividades organizadas en Salvador Mazza con motivo del 78° aniversario de su fundación institucional. Entre los eventos se destacaron actos oficiales, un desfile cívico y un festival que reunió a gran parte de la comunidad local.

El certamen que consagró a Dana María se realizó en las instalaciones del Colegio N° 5224 "Jorge Cafrune", donde se vivió un clima de entusiasmo y participación. La convocatoria reunió a cientos de estudiantes de diferentes instituciones, que se acercaron para alentar a sus candidatas y compartir una jornada de celebración juvenil.