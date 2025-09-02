Suspenden la pensión a una madre y sus dos hijos con discapacidad en Metán

A una humilde mujer del barrio San Cayetano y sus dos hijos, la Agencia Nacional de Discapacidad, le suspendió el pago de la pensión por invalidez y dejó a esa familia en una grave situación económica y de vulnerabilidad.

El caso que se había conocido el mes pasado a través de El Tribuno es el de Kevin Teodoroff, de 20 años, quien al igual que su madre y su hermano sufren de escoliosis severa, una enfermedad que afecta principalmente la columna.

“Lo que estamos viviendo es terrible porque a Kevin le habían quitado el beneficio y no cobró el mes pasado. Ayer entramos a página del Anses y nos dimos con la horrible noticia de que también nos suspendieron la pensión a mí y a mi otro hijo Franco. Lo más grave es que en esta casa todos somos personas con discapacidad y ya no nos alcanza ni para comer”, dijo Isabel Teodoroff.

“Nuestra discapacidad es visible por los problemas en las columnas, las piernas y los terribles dolores de huesos. Mis hijos quieren colaborar para obtener ingresos, pero no pueden. Franco trata de hacer algo como ayudante de albañil, pero para él es muy difícil movilizarse y no consigue trabajo. Yo hago cosas dulces para vender los fines de semana pero no nos alcanza”, dijo Isabel.

“Se comunicaron del Gobierno de la provincia, del Anses y de la Municipalidad para tratar de agilizar los trámites. Y algunas personas nos están ayudando con mercadería. Pero ya no tenemos ni para pagar la luz ni para comer. Vamos a tener que sobrevivir con $230.000 que cobro de la mitad de la jubilación que me dejó mi padre”, concluyó la señora Teodoroff.

Los que deseen colaborar con esta humilde familia de Metán se pueden comunicar con Isabel, al número 3876 616835. También pueden hacer aportes al alias monica.t.76 de una cuenta que está a nombre de esa vecina metanense.