28°
21 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Narcotráfico en Argentina
Narcotráfico en Argentina
Franco Colapinto
Inter Miami
Tartagal
Mundial de Vóley 2025
crisis
Fallo judicial en Corrientes
Incendio en Orán
Especial
Incendio en Orán

Vecinos de Orán vivieron una noche de tensión con el incendio de una vivienda en la avenida Nogüés

Una vivienda quedó destruida por completo tras un feroz incendio registrado anoche sobre la avenida Nogüés, a metros de la Terminal de Ómnibus de Orán. Bomberos y policías trabajaron durante horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras casas. No se reportaron ni heridos ni víctimas fatales.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 11:20
Anoche se incendió una vivienda en Orán. No hubo que lamentar víctimas.
La tranquilidad de la noche del sábado se vio alterada en San Ramón de la Nueva Orán cuando un incendio de grandes proporciones se desató en una vivienda ubicada sobre la avenida Nogüés, en la zona conocida como “La Chimenea”, muy cerca de la Terminal de Ómnibus.

De acuerdo con testigos, las llamas se extendieron rápidamente, provocando daños materiales totales y generando preocupación en los vecinos que, en cuestión de minutos, se acercaron al lugar para ver qué ocurría. La calle quedó colmada de personas y móviles de emergencia.

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal policial acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que se propague a otras propiedades de la zona. Las tareas se prolongaron hasta pasada la medianoche, mientras se aseguraba el perímetro y se asistía a los damnificados.

Las autoridades informaron que no hay personas heridas y que las causas del incendio aún se investigan. Se espera el informe oficial para determinar cómo comenzó el fuego y el estado final de la vivienda afectada.

