Insólito: Transeúntes asistieron a policías para detener a un violento

Varios transeúntes que caminaban por el microcentro de la ciudad tuvieron que intervenir para poner fin a un desorden, donde dos policías rodaron por el piso intentando detener a un joven que se hallaba fuera de sí.

Tras varios minutos de forcejeos e intentos de golpes de todo tipo -de uno y otro lado- y ante la imposibilidad física de dos efectivos de la Policía de Salta para reducir al iracundo joven, varias personas -incluso mujeres- tuvieron que intervenir y ayudar a que el violento joven soltara al policía, que hasta entonces se hallaba "antarca", como dicen las viejas. Del quechua hant'árkka, en Salta "de espalda".

El incidente ocurrió sobre Buenos Aires primera cuadra, el viernes pasado. El video que se viralizó y que puso en las redes "El Camión de Germán" mostró una realidad manifiesta en cuanto a seguridad en las calles céntricas de nuestra capital, como así también el nivel de violencia que tiene la gente.

Finalmente, el hombre fue detenido, luego que al lugar arribaran otros refuerzos y terminen con el desorden que escandalizó a los presentes y causó furor en las redes sociales.

Una fuente asegura que el escandaloso incidente ocurrió en la intersección de las calles Buenos Aires y Caseros de la ciudad de Salta. El hecho se desencadenó cuando una patrulla compuesta de un efectivo masculino y una mujer policía intentaron calmar a un sujeto que protagonizaba un disturbio en el lugar.

Tras unas breves palabras, el hombre se puso rudo y al querer el policía demorar al mismo, éste se violentó en contra del efectivo y lo agredió físicamente. Allí comenzó un forcejeo descomunal y los dos agentes de la policía intentaron reducirlo en vano.

La situación escaló cuando el hombre agredió a los oficiales con golpes, empujando a una agente femenina. Mientras los dos policías intentaban reducirlo, el hombre derribó al policía y lo puso antarca mientras la mujer policía intentaba sin éxito liberar a su compañero del abrazo de oso del sujeto, mientras ambos rodaban por la cinta asfáltica.

Varios transeúntes intervinieron para auxiliar a los agentes, logrando inmovilizar al agresor. El hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría 1, donde quedó detenido.

Se informó que el oficial de la Policía de Salta -lesionado en la refriega- radicó la denuncia formal por la agresión sufrida por parte del detenido en la feroz lucha cuerpo a cuerpo librada en la calzada de una calle céntrica de muestra ciudad. El origen de la disputa se desconoce, solo se habló de desorden en la vía pública.