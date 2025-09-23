Banco Macro asuma nuevo cajero en el Valle de Luracatao

Banco Macro inauguró un nuevo ATM en Luracatao, ubicado en el área de las comunidades diaguita-calchaquíes del Valle de Luracatao, Localidad de La Puerta, provincia de Salta.

Este valle se caracteriza por su cultura, sus artesanías, paisajes de montaña y cultivos, y es conocido por la producción de quesos de cabra. Es una zona montañosa de gran altura, que alcanza los 2.700 metros sobre el nivel del mar.

Este cajero automático está disponible las 24 horas y se suma a los 344 que Banco Macro posee en la provincia de Salta. Todos ellos, consolidan el objetivo de mejorar el acceso a los servicios bancarios y brindar mayor comodidad a clientes y usuarios en general.

El nuevo equipo permitirá a los vecinos de la zona y alrededores realizar diversas operaciones, tales como extraer dinero en efectivo, efectuar transferencias, consultar saldos, retirar dinero sin tarjeta de débito, consultar el CBU, obtener comprobante de pago previsional, y gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro.

El local demandó una inversión de más de 54 millones de pesos. La propuesta contempla además nueva tecnología, iluminación LED, sistema de respaldo de energía mediante UPS con 2 horas de autonomía, aire acondicionado y accesibilidad para sillas de ruedas.

Banco Macro trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo lleva adelante en forma responsable el plan de acción respaldado en la utilización de nuevas tecnologías y herramientas que vuelven más eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con esta nueva apertura, Banco Macro está dotando de la última tecnología sus instalaciones a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

En la actualidad hay 142 localidades donde Banco Macro constituye la única presencia bancaria.

Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo. Acompañamos a las personas a Pensar en Grande, Pensar en Macro.