Llega a Salta la campaña gratuita para prevenir el cáncer de piel

La reconocida marca dermatológica La Roche-Posay trae a Salta su iniciativa #SalvaTuPiel, una campaña de chequeo gratuito de lunares y detección temprana del cáncer de piel.

El espacio de atención funcionará en Plaza Belgrano, sobre calle Balcarce, los días 24, 25 y 26 de septiembre, en doble horario: de 9.30 a 12.30 y de 16.30 a 20.

Durante la jornada, profesionales de la salud estarán disponibles para realizar controles gratuitos de la piel, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección temprana de lesiones sospechosas.

El cáncer de piel es uno de los más frecuentes, pero detectado a tiempo puede tratarse de manera efectiva. Por eso, la campaña invita a los salteños a acercarse y aprovechar esta oportunidad de cuidado.

Más información en: laroche-posay.com.ar/salvatupiel.