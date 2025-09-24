Campo Santo: El pueblo celebró "el Milagrito" con devoción

En Campo Santo, junto a fieles que arribaron desde otras localidades cercanas, renovaron el pacto de fidelidad con los patronos provinciales el Señor y la Virgen del Milagro. "Quiero agradecer la participación de la comunidad, que pudo cumplir con los patronos el Sr. y la Virgen del Milagro, en una tarde donde fuimos bendecidos con un clima que nos permitió caminar con tranquilidad, alejados del calor abrazador de otros años" manifestó al padre Francisco Alberto con respecto al cambio brusco de la temperatura de ese día.

Finalizada la procesión, las imágenes fueron ubicadas al lado del pacto de autoridades, para presidir el desfile cívico militar dispuesto por el municipio camposanteño. Al término del desfile, que cerró con el paso de los fortines gauchos, las imágenes fueron trasladadas de regreso hacia la parroquia, para ser despedidas por la comunidad. Un Festival folclórico fue el broche oro.

Esta fiesta patronal, comenzó a desarrollarse en Campo Santo en el año 1896, sumando 129 años de celebraciones en forma ininterrumpida, con la finalidad de darle la posibilidad a las personas que no se encontraban en condiciones de acudir al encuentro de sus patronos, en la procesión del 15 de septiembre en la ciudad de Salta, pudiendo renovar el pacto de fidelidad en su propio pueblo. La necesidad de ser parte del Milagro, hizo de esta celebración religiosa, cuya denominación popular es El Milagrito, la más importante del departamento Güemes.