PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
25 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso jimena Salas
meta voy
Metán
Museos Challenge
Muestra de arte
Marcelo Tinelli
quesos
competencia de baile
caso jimena Salas
meta voy
Metán
Museos Challenge
Muestra de arte
Marcelo Tinelli
quesos
competencia de baile

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR BLUE

$1395.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

Se siente olor a gas en toda la ciudad de Metán: crece la preocupación de los vecinos

Trascendió que se tratarían de químicos utilizados para detectar fugas de gas. Aseguran que no existe riesgo para la población.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 11:03
Fuerte olor a gas. Fotografía ilustrativa
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La ciudad de San José de Metán amaneció este jueves con un fuerte olor a gas que se percibe en distintos barrios y generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron sobre un posible escape.

Fuentes municipales señalaron que desde Naturgy aclararon que el olor corresponde a una maniobra con odorantes, sustancias químicas que se incorporan al gas natural para darle un aroma característico y facilitar la detección de fugas, ya que este combustible es inodoro e incoloro.

El compuesto utilizado en esta oportunidad es el Tert-Butil Mercaptano, un producto que, según el funcionario, puede sentirse durante uno a tres días dependiendo del consumo domiciliario y de los venteos de los reguladores.

“Queremos llevar tranquilidad a la comunidad: no hay riesgos para la población. Se trata de un procedimiento rutinario que permite garantizar la seguridad del sistema de distribución de gas”, explicaron las fuentes.

La empresa pidió a los usuarios que, ante cualquier duda, se comuniquen con su línea de atención para recibir asesoramiento y corroborar la situación en cada domicilio.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD