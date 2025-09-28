Denuncia en Defensa del Consumidor por un fuerte olor a gas que causó pánico en Metán

El Subsecretario de Seguridad de la Municipalidad de San José de Metán, Leonardo Aguirre, presentó una denuncia en Defensa del Consumidor, debido a un fuerte olor a gas en distintos barrios de Metán que desde el jueves pasado causó temor y preocupación en los vecinos.

La empresa Naturgy Noa (ex GasNor) luego de los sucesos informó a la comuna que se habían realizado maniobras de odorantes, con un químico llamado mercaptano y que por esa razón hubo fuertes olores a gas en distintas zonas de la ciudad.

Lo cierto es que se produjeron venteos en los reguladores domiciliarios y eso generó pánico en los vecinos que pensaban que tenían pérdidas dentro de sus casas. Muchos cerraron la llave de suministro, ventilaron sus domicilios y llamaron, atemorizados, a un técnico gasista.

“El señor Damián Barrionuevo, jefe operativo de la empresa, informó que la situación obedeció a una maniobra programada de oloración del gas natural, consistente en la incorporación de un químico, Tert-butil Mercaptano, procedimiento que puede extenderse de 1 a 3 días”, dijo Aguirre en la presentación dirigida a Paula Brizuela Borchert, de la dirección de Defensa del Consumidor.

“La empresa aclaró que dicha maniobra es habitual y no representa riesgos directos para la población. Sin embargo, sólo se informó al personal policial del C.C.O., sin notificar formalmente a esta Subsecretaría ni a otras instituciones competentes, dificultando la atención oportuna de consultas ciudadanas y la comunicación con la comunidad”, sostuvo el funcionario municipal.

“Esto no se puede repetir”

El Subsecretario de Seguridad de Metán en la denuncia dijo que la maniobra generó descontento y preocupación generalizada en la comunidad, especialmente entre personas mayores que viven solas, “lo que provocó alteración emocional y alarma innecesaria”.

“Situaciones de este tipo no deberían repetirse, dado que afectan la tranquilidad de la población y la capacidad de respuesta de las autoridades locales”, destacó Aguirre.

Solicitó a Defensa del Consumidor requiera a la empresa Naturgy Noa la implementación de protocolos de notificación formal y previa a las instituciones competentes ante futuras maniobras que puedan afectar a la comunidad.

“Que se adopten medidas para garantizar que la población reciba información oportuna, minimizando riesgos y perturbaciones innecesarias”, señaló el funcionario en la presentación.

