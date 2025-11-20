Preocupa la desaparición de un abuelo de Potrero de Uriburu

La Policía de Salta intensifica la búsqueda de Florencio Mamani un hombre de 84 años que se encuentra desaparecido desde el 16 de noviembre, cuando se ausentó de su vivienda ubicada en el paraje Potrero de Uriburu, en la zona de aLa Silleta, departamento Rosario de Lerma.

La situación fue denunciada por sus familiares en el Destacamento Policial La Silleta, perteneciente al Distrito de Prevención 10 Capital Sur, lo que activó de manera inmediata el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas. A partir de ese momento, distintas áreas operativas y de investigación de la fuerza trabajan de manera articulada bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma.

Según informaron fuentes policiales, el hombre salió de su domicilio sin regresar hasta el momento y no se registraron contactos posteriores con familiares ni vecinos. En ese marco, se desplegaron tareas de rastrillaje en zonas cercanas, relevamientos en sectores rurales y entrevistas con personas del lugar para reconstruir sus últimos movimientos.

Características físicas

Florencio Mamani es de contextura delgada, tez trigueña y mide aproximadamente 1,50 metros de estatura. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de vestir azul, una remera gris y llevaba puestos crocs negras.

Desde la fuerza indicaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con su paradero, por lo que se solicita la colaboración de toda la comunidad, especialmente de quienes viven o transitan habitualmente por la zona de La Silleta y alrededores.

Las personas que puedan aportar información deben comunicarse de forma inmediata con el Sistema de Emergencias 911, concurrir a la dependencia policial más cercana o llamar al teléfono del Destacamento Policial La Silleta: 0387-4993504.

Las autoridades recordaron que toda comunicación puede realizarse de manera anónima y que el aporte de datos concretos y precisos puede ser determinante para lograr la aparición del hombre sano y salvo.

