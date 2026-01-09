PUBLICIDAD

Ley de Financiamiento Universitario
Colegio de Arquitectos
Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Siniestro vial
incendios forestales
Rally Dakar 2026
Deportes

Rally Dakar 2026: Luciano Benavides mantuvo su puesto en la general y ¿cómo le fue a Kevin en su cumpleaños?

La etapa 6 entre Hail y Riyadh tuvo una especial de 326 kilómetros y un enlace de 589 km. Este sábado será día de descanso para los pilotos y el domingo inicia la semana final del Dakar.

Julio Nakhle
Viernes, 09 de enero de 2026 09:27
La sexta etapa del Rally Dakar, disputada este viernes entre Hail y Riyadh, volvió a exigir a los pilotos en una jornada extensa con una especial de 326 kilómetros y un enlace de 589 km. En la categoría motos, el salteño Luciano Benavides quién abrió la navegación este viernes por la victoria en la quinta etapa finalizó sexto, a 5 minutos y 37 segundos del ganador del tramo, el estadounidense Ricky Brabec. Y en la categoría challenger, Kevin Benavides avanzaba a toda velocidad en el día de su cumpleaños 37. Tras esta etapa llegará el esperado día de descanso (sábado).

Con este resultado, Luciano Benavides logró sostener su posición en la clasificación general, pero ahora permanece tercero, a 10 minutos y 15 segundos del australiano Daniel Sanders, líder de la competencia, quien fue penalizado en esta jornada. El piloto argentino continúa firme en la pelea por los primeros puestos.

Motos: etapa 6

Motos: general

Por su parte, en la categoría challenger, la jornada también tuvo ritmo intenso y definiciones importantes. El saudí Yasir Seaidan, segundo lugar en la general, lideraba parte del tramo y por detrás Kevin Benavides  (quien nació el 9 de enero de 1989 y desde 2016 festeja sus cumpleaños en competencia) avanzaba por detrás a gran velocidad.

Resultado provisorio en categoría challenger.

Temas de la nota

