Incendios forestales en Chubut: reabrieron un tramo de la ruta 40, pero continúa la alerta

Tras varias horas de corte por el avance del fuego y la densa presencia de humo, Vialidad Nacional habilitó nuevamente la circulación vehicular entre Epuyén y El Hoyo. Las autoridades advirtieron que se debe transitar con extrema precaución debido a la baja visibilidad y al trabajo permanente de los equipos de emergencia en la zona.

Durante la jornada del jueves, las llamas alcanzaron sectores cercanos a la Ruta Nacional 40, lo que obligó a interrumpir el tránsito como medida preventiva. El incendio afectó unas 2.000 hectáreas y mantiene en vilo a toda la Comarca Andina, donde continúan las tareas de combate con brigadistas, bomberos, personal de Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y medios aéreos.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el fiscal general Carlos Díaz Mayer ratificó que el origen del incendio fue intencional y descartó la participación de grupos radicalizados. Explicó que la investigación es compleja debido a la clandestinidad de este tipo de delitos y recordó que en otros casos solo se logró identificar responsables cuando fueron sorprendidos en flagrancia.

El fuego avanzó en distintos frentes, cruzó la ruta y se desplazó hacia el este, en dirección a zonas boscosas cercanas a El Coihue y Maitén. Como consecuencia, se dispusieron evacuaciones preventivas y más de 3.000 personas debieron abandonar sus hogares, mientras crece la preocupación por el impacto ambiental y la pérdida de animales.

El operativo de emergencia se reforzó con la incorporación del avión hidrante Boeing 737 Fireliner, el más grande de Latinoamérica, además de helicópteros y aviones anfibios. Las autoridades mantienen el estado de alerta ante las condiciones climáticas, ya que la sequía prolongada y la posible actividad eléctrica podrían favorecer la aparición de nuevos focos.

Aunque el tránsito fue habilitado, las fuerzas de seguridad remarcaron que la situación sigue siendo crítica y que la circulación podrá volver a interrumpirse si las condiciones empeoran. La Comarca Andina permanece bajo vigilancia permanente mientras continúan los trabajos para contener el avance de las llamas.