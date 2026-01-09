PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
9 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Juventud Antoniana
Gimnasia y Tiro
Ley de Financiamiento Universitario
Colegio de Arquitectos
Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
Temporal en el Valle de Lerma
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Juventud Antoniana
Gimnasia y Tiro
Ley de Financiamiento Universitario
Colegio de Arquitectos
Crecimiento económico
Fondo Monetario Internacional
Temporal en el Valle de Lerma
La caída de Maduro
La caída de Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1510.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Gimnasia y Tiro incorporó a Tiago Banega

El exjugador de Central Norte se sumó ayer al plantel albo.
Viernes, 09 de enero de 2026 01:24
Tiago Banega. Foto: Prensa GyT
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Tiago Banega, exjugador de Central Norte, se convirtió en el quinto refuerzo de Gimnasia y Tiro para la participación en el próximo torneo de la Primera Nacional.

Notas Relacionadas

El volante se sumó ayer a los trabajos del plantel que dirige el "Tete" Fernando Quiroz, que mantiene una base firme del equipo que disputó los partidos por el torneo de ascenso en la temporada pasada y que inclusive llegó a jugar los cuartos de final del reducido por el segundo ascenso de categoría.

Banega se constituyó es el quinto refuerzo del albo. Anteriormente, se incorporaron el arquero Joaquín Papaleo, el defensor Gonzalo Soto, el volante Walter Montoya y se produjo el retorno del atacante Juan Rocca.

Desde la directiva millonaria se anticipó que solo faltaría la llegada de uno o dos jugadores más para dar por finalizado los trámites en materia de refuerzos.

En cuanto a la preparación de los jugadores, la primera semana de trabajo se cumple en el club. El próximo lunes el grupo viajará rumbo a Perico para concentrar en el hotel Los Arcos y cumplir con una semana exigente de entrenamientos.

Gimnasia y Tiro, en la segunda fecha de la Primera Nacional, visitará Patronato, el sábado 14 de febrero, a las 20.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD