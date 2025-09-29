Seclantás fue distinguido en los Premios FED

La localidad de Seclantás fue reconocida a nivel nacional por su enorme potencial turístico, con sus paisajes, gastronomía, hospedaje y lugares de recreación.

En la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT), Seclantás, municipio del Valle Calchaquí, recibió la Distinción como Destino Emergente en la 3° edición de los Premios FED a la Actividad Turística Argentina, realizados en Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

El galardón reconoce el ascenso meteórico de Seclantás, como destino turístico, que evidencia un gran potencial de crecimiento y consolidación dentro del mapa turístico nacional. La localidad salteña, reconocida por su tradición textil, su paisaje de los Valles Calchaquíes y su autenticidad cultural, continúa posicionándose como una propuesta única para quienes buscan experiencias genuinas ligadas a la identidad del norte argentino.

Esta distinción llega en un momento clave, ya que Salta se prepara para participar en la Feria Internacional de Turismo 2025, donde promocionará sus atractivos junto a municipios y prestadores de toda la provincia, reforzando el trabajo de integración y posicionamiento del destino en mercados nacionales e internacionales.

Seclantás, un destino que crece, brilla y representa con orgullo la riqueza cultural y natural de Salta.