Tartagal: Chicos de la comunidad Tranquitas tendrán su propio colegio secundario

Los chicos del colegio secundario 5188, de la comunidad Tranquitas, ubicada 15 kilómetros al norte de Tartagal sobre la ruta nacional 34, por primera vez contarán con un edificio propio que los albergue, ya que hasta ahora siempre habían tomado clase a contra turno de los alumnos del primario de la escuela Teniente Berdina.

La inauguración está prevista para la próxima semana y esta obra se suma a otras que se siguen ejecutando en edificios escolares de los barrios y comunidades más alejadas de Tartagal, que presentaban deterioro o requerían la reconstrucción de aulas u otros espacios. La arquitecta María Elena Guayán, directora de Obras del municipio explicó que "en el caso de la obra de la escuela de Tranquitas se trata de una primera etapa, pero la municipalidad de Tartagal, junto al Gobierno de la provincia van a seguir con otras ampliaciones en ese mismo edificio que comprenden la segunda etapa y que, mediante la presentación de proyectos de obras, ya fue aprobada".

"La primera etapa consistió en los nuevos sanitarios, dos aulas amplias y apenas inauguradas se iniciará la galería que rodea al nuevo edificio, salón para administración, sala de profesores, cerramiento perimetral para que quede separada de la escuela Berdina y otras dependencias que son propias de un edificio escolar" precisó la directora de Obras del municipio de Tartagal y agregó que fue íntegramente ejecutado por una cooperativa local como en la totalidad de los trabajos que se hicieron en escuelas públicas de Tartagal con el financiamiento de la Secretaría de Obras Públicas de la provincia" precisó la funcionaria.

El playón deportivo.

En referencia a otros trabajos que se hacen en edificios escolares, la arquitecta Guayán mencionó: "La obra de la escuela de la comunidad Cherenta ya se inauguró en la primera etapa, en tanto la segunda está a punto de iniciarse; los trabajos en las escuelas Yacuy y Chorote ya finalizaron y fueron inauguradas, pero en esos dos edificios escolares también estamos por comenzar las ampliaciones consistentes en cuatro y dos aulas respectivamente. La continuidad de esas y de otras obras más está totalmente asegurada porque el intendente Franco Hernández Berni está firmando los convenios para que toda esa obra pública se ejecute ya que son necesarias para la seguridad de los chicos que asisten a todas esas escuelas ubicadas en comunidades y parajes pero que todas pertenecen a Tartagal".

La directora dijo además que "estamos en la construcción de nuevos playones deportivos que se sumarán a los 10 que se han inaugurado y que corresponden a esta última gestión municipal a cargo de Hernández Berni. Se trata de playones ubicados en en lugares como Misión Miranda y el de la comunidad Nueva Esperanza.

El tercero se ubica hacia el oeste de la ciudad y un cuarto en el barrio SUPE, en la zona de entrada a la ciudad.

"Todos estos espacios están muy avanzados como otro parque de calistenia en el barrio Roberto Romero y la pavimentación del principal acceso a ese barrio ubicado en la zona este de la ciudad que también se encuentra en plena ejecución".

El intendente de Tartagal Hernández Berni ya había anticipado que las obras públicas previstas hasta el mes de diciembre mantendrán el mismo ritmo de ejecución en diferentes barrios y comunidades como en el macro centro de la ciudad donde se realizan obras de pavimentación e iluminación.