PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

ministerio de capital humano
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Recaudación impositiva
Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino
La caída de Maduro
Venta de Motos
Hospital de Cafayate
Aumento de la luz
Aumento de la luz
ministerio de capital humano
La caída de Maduro
La caída de Maduro
Recaudación impositiva
Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino
La caída de Maduro
Venta de Motos
Hospital de Cafayate
Aumento de la luz
Aumento de la luz

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Municipios

El Carril se consolida como destino gastronómico del verano

Las actividades comenzarán el domingo 11 de enero.
Domingo, 04 de enero de 2026 01:09
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El municipio de El Carril, reconocido como la Capital Provincial de la Empanada, presentó su agenda turística de verano con una propuesta que pone en el centro a la gastronomía, la identidad local y las experiencias participativas para vecinos y visitantes.

Las actividades comenzarán el domingo 11 de enero con "La Mesa del Visitante", una iniciativa pensada para recibir a quienes lleguen al pueblo. La propuesta incluye mesas abiertas, degustación de comidas regionales y la posibilidad de participar en el armado de los platos, con el objetivo de generar un contacto directo con los sabores y las tradiciones locales.

El calendario continuará el domingo 18 de enero con la realización del 9° Concurso Provincial del Asado, que este año incorporará la categoría Asador Joven, destinada a participantes de entre 18 y 25 años. Una semana después, el 25 de enero, se llevará a cabo el 13° Concurso de la Empanada, también con categoría joven, reforzando la transmisión cultural y el recambio generacional en la cocina tradicional.

Pasaporte del sabor

Entre las novedades de la temporada se destaca la presentación del Pasaporte del Sabor, una experiencia que invita a recorrer los puntos gastronómicos más representativos del municipio, registrar el recorrido con fotografías y participar por premios, promoviendo el turismo interno y el consumo local.

El intendente Efraín Orosco adelantó que la propuesta se extenderá durante febrero con actividades como Carnaval, Festival de la Humita y Experiencias del Sabor, en articulación con el sector privado. La agenda incluirá peñas, desayunos, meriendas y una variada oferta gastronómica diurna y nocturna.

Con esta campaña, El Carril busca dejar de ser solo un punto de paso y posicionarse como un destino donde el encuentro, el sabor y la identidad se viven durante todo el verano.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD