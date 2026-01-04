Yonar denunció operaciones en redes y defendió su gestión

A poco más de dos años de haber asumido la intendencia de Campo Quijano, Lino Yonar endureció su discurso político y apuntó directamente contra sectores de las gestiones anteriores, a quienes responsabilizó por el deterioro estructural del municipio y por impulsar campañas de desinformación en redes sociales para desgastar a su gobierno.

El jefe comunal sostuvo que existe una animosidad deliberada contra su gestión, alimentada, según afirmó, por actores políticos desplazados del poder que hoy financian perfiles falsos y operaciones digitales. "Son personas que no trabajan, pero pasan el día entero atacando en redes. Alguien los sostiene económicamente", deslizó, al asegurar que el objetivo es "manchar una gestión que vino a cambiar las cosas".

Yonar fue categórico al contrastar la situación heredada con las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023. Recordó que el municipio recibió un parque automotor prácticamente destruido, sin mantenimiento y con maquinaria inutilizable. "Se recuperó chatarra", afirmó, y explicó que esa realidad obligó a priorizar inversiones estratégicas para poder garantizar servicios básicos.

En dos años de gestión...

En ese marco, destacó que en apenas dos años de gestión se concretó la compra de más de quince rodados y maquinarias, entre ellas motoniveladoras, camiones, minipalas, tractores, tanques regadores y equipamiento específico para bacheo, limpieza y mantenimiento urbano. La inversión total, remarcó, supera los mil millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio, sin aportes extraordinarios de Nación.

"Mientras antes se decía que no se podía, nosotros demostramos que sí, aun sin fondos nacionales, sin ATN, sin fondo sojero y sin programas especiales", subrayó. En ese sentido, aseguró que las excusas del pasado "se caen solas" frente a los hechos concretos.

"Invertimos más de mil millones de pesos en maquinaria, y lo hicimos con recursos propios. No compramos comodidades; compramos herramientas de trabajo", enfatizó. Yonar consideró que estos hechos desnudan el contraste con el pasado. "Durante años se dijo que no se podía. Que no había plata. Que era imposible. Nosotros demostramos que sí se puede, aun en el peor contexto económico y sin ayuda de Nación", afirmó, al señalar que esa comparación explica parte de los ataques que recibe su gestión.

Campañas de fake news

En ese punto, Yonar denunció que sectores de la vieja política, desplazados del poder, hoy impulsan campañas de fake news en redes sociales para erosionar su imagen. Aseguró que existen perfiles falsos y operadores digitales financiados para instalar versiones falsas, exagerar errores menores y sembrar desconfianza. "Hay gente que no trabaja, pero vive todo el día atacando en redes. Alguien los banca. Y lo hacen porque saben que este modelo les cerró la puerta", afirmó.

El intendente también dejó definiciones claras sobre el futuro a días de terminar el año 2025 y apenas su segundo año de gestión. "El municipio arrastra más de dos décadas de abandono, con calles de tierra, falta de drenaje, escasa obra pública y ausencia de planificación urbana, lo que hace imposible revertir la situación en un solo mandato. Cuatro años no alcanzan para reconstruir lo que se destruyó en veinte y avanzar con el plan que proyecta a Campo Quijano para los próximos diez años", afirmó", planteó.

Finalmente, sostuvo que su gestión seguirá priorizando obra pública barrial, servicios esenciales, espacios verdes y presencia territorial, más allá del ruido digital. "En la calle la relación con los vecinos es otra. Ahí no hay perfiles falsos", concluyó.