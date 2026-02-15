Orán: el oficialismo se quedó con la presidencia del Concejo

El oficialismo del intendente Baltasar Lara Gros se quedó con la presidencia del Concejo Deliberante de San Ramón de la Nueva Orán tras la sesión preparatoria en la que se eligieron las nuevas autoridades del cuerpo legislativo para el próximo período.

En el marco de lo establecido por la Carta Orgánica Municipal, el Concejo llevó adelante la renovación de su conducción. Luego de un primer intento fallido, la segunda terna presentada logró la mayoría necesaria y terminó definiendo el nuevo esquema de poder dentro del recinto.

La presidencia quedó en manos de Adriana Bañagasta, concejal que accedió a su banca a través de la lista que acompañó a Lara en las últimas elecciones. La vicepresidencia primera será ejercida por Patricia Nieves y la vicepresidencia Segunda por Ariadna Maurizzio.

Patricia Nieves se quedó con la vicepresidencia primera.

Durante la jornada se presentaron dos ternas. En primer lugar, la concejal Sabrina Gomila propuso como candidatos a Carlos Suárez, Patricia Nieves y Carolina Guantay. Sin embargo, esa propuesta obtuvo solo cinco votos y no alcanzó la mayoría requerida. Posteriormente, el concejal Jorge Baracatt presentó una nueva terna que consiguió siete votos afirmativos, permitiendo así la elección de las nuevas autoridades.

Triunfo oficialista

La definición marcó el primer gran debate político del año dentro del Concejo y terminó inclinándose a favor del espacio que lidera el intendente Lara Gros, consolidando su influencia institucional en el ámbito legislativo municipal.

La designación de Bañagasta como presidenta representa un respaldo político al proyecto del Ejecutivo local y fortalece la gobernabilidad de cara al nuevo período legislativo.