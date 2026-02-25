Carta documento por el desborde del río Ancho

Tras el desborde del Río Ancho en la zona de Los Álamos en la madrugada del lunes a raíz de las lluvias, desde la Municipalidad de Cerrillos sostuvieron que la situación era previsible y que fue advertida en reiteradas oportunidades.

El planteo del municipio se remonta al 26 septiembre del año pasado, cuando se enviaron notas formales alertando la modificación de una alcantarilla ferroviaria en la zona del desarenador ubicado en Finca Retiro alterando el sistema de desagües pluviales.

En ese sector existían originalmente dos caños de casi dos metros de diámetro que permitían canalizar el caudal del agua y amortiguar su impacto durante la temporada de lluvias más fuertes en la zona.

Tras la intervención por parte de Ferrocarriles Argentinos el año pasado, esa estructura fue reemplazada por una sección rectangular de 5,61 metros cuadrados modificando así el comportamiento hidráulico al incrementar la cantidad y velocidad del agua y eliminar el efecto de contención que generaban los conductos anteriores.

Sin amortiguación

Con las últimas precipitaciones, el caudal aumentó y, sin mecanismos de amortiguación ni adecuada distribución hacia los canales laterales, descargó con mayor fuerza hacia el sector norte del municipio, afectando a Los Álamos, La Rinconada, Santa Ana y zonas aledañas. Según indicaron desde el municipio, la nueva configuración no logra contener ni distribuir ese volumen hídrico, lo que incrementa el riesgo de anegamientos.