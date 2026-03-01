Materiales a la Casa del Pueblo de Salvador Mazza

El ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Mario Mimessi, encabezó la entrega de colchones y módulos alimentarios destinados a fortalecer el funcionamiento de la Casa del Pueblo de Salvador Mazza, un espacio solidario que brinda alojamiento gratuito a vecinos del norte provincial que deben permanecer en la Capital por razones de estudio o salud.

La residencia, impulsada por la Municipalidad de Salvador Mazza, tiene capacidad para 40 personas y está ubicada en calle Mendoza 1087, en la ciudad de Salta. El edificio cuenta con camas, baños con ducha y cocina equipada, y está destinado a estudiantes que cursan carreras terciarias o universitarias lejos de sus hogares, así como a pacientes ambulatorios, principalmente oncológicos, y familiares de personas internadas.

Durante la visita, Mimessi destacó la importancia de sostener este tipo de políticas públicas, "acompañar a quienes vienen del interior profundo para estudiar o atravesar un tratamiento médico es una decisión política clara del gobernador y que impulsa el Intendente Gustavo Subelza. Este espacio significa alivio, contención y oportunidades concretas para muchas familias que atraviesan momentos difíciles".

Asimismo, subrayó el trabajo articulado con el municipio, "valoramos el compromiso de la Municipalidad de Salvador Mazza, que destina recursos propios para sostener esta casa. Desde la Provincia seguimos fortaleciendo estas iniciativas que promueven igualdad y desarrollo".

Por su parte, el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, resaltó el impacto social del espacio, "si bien la capacidad es para 40 personas, durante el último año más de 3.000 vecinos pasaron por estas instalaciones para realizarse estudios médicos o acompañar a un familiar. Esta casa es una herramienta fundamental para nuestra comunidad".

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Social reafirma su compromiso con las familias del interior, fortaleciendo espacios que promueven inclusión, acceso a la educación y acompañamiento en situaciones de salud.

"El lugar brinda dignidad"

En tanto, el jefe comunal de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, también agradeció el respaldo provincial. "El acompañamiento del Gobierno de la Provincia fue clave desde la apertura y continúa siendo fundamental para garantizar el funcionamiento y el crecimiento de este lugar que brinda dignidad y contención", señaló el intendente, quien sabe de primera mano las personas que llegan a la ciudad y necesitan un lugar donde quedarse.