Anta: un puente en la ruta 5 con riesgo de derrumbarse

Las crecientes del arroyo Las Hacheras, debido a las recurrentes e intensas lluvias, desgastaron y rompieron un sector de la estructura del puente. Por este motivo, la principal recomendación es que solamente pasen por allí los vehículos de menor porte.

El puente en cuestión es de un arroyo ubicado en el kilómetro 31 de la ruta provincial 5 y que muestra serios riesgos de caerse, por lo que actualmente están desviando el tránsito de camiones en ese tramo que une las localidades de Las Lajitas, en el departamento de Anta, con Lumbreras, en el departamento Metán.

La Policía Vial de Metán verificó serios daños en la estructura en el puente del arroyo Las Hacheras y de inmediato desplegaron un operativo de prevención, ya que podría ocurrir una fatalidad por el estado del mismo.

"Por ahora estamos recomendando que pasen vehículos como automóviles y camionetas porque está muy complicado y es riesgoso para camiones con acoplados", dijo a El Tribuno, Renzo Rodas, jefe de la sección Seguridad Vial de Metán.

Justamente esa es una ruta estratégica para la producción por la que transitan muchos camiones con carga, a diario.

"El problemas es que se desplazaron dos bases de apoyo del puente debido a la creciente del arroyo por las tormentas. Por eso en la Policía Vial de Lumbreras ya se está recomendando que no circulen por esa zona vehículos de gran porte", confirmó Rodas.

Prevención en El Galpón

En El Galpón, donde la tormenta anegó todo, tras el corte preventivo de la ruta provincial 43, realizado durante la mañana de ayer para contener el avance del agua y evitar que ingresara al barrio San Francisco, desde la Municipalidad informaron que avanzan con la reposición del tramo intervenido y la liberación del paso sobre la esta ruta provincial, en la zona cercana al río Juramento.

La situación continúa bajo monitoreo permanente ya que el citado barrio sufrió un verdadero colapso por el agua con la tormenta de enero pasado. Por decisión del Ejecutivo municipal, si se registraran nuevos ingresos de agua o desbordes, se volverá a realizar el corte de la ruta de manera preventiva para resguardar a los vecinos de este castigado barrio galponense.