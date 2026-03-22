Ponen en funcionamiento el sistema de las fotomultas en General Güemes

Un sistema de fotomultas, conformado por las instalaciones de videocámaras en tres puntos de la ciudad de Gral. Güemes, se puso en funcionamiento el pasado miércoles luego de finalizada la instalación de cartelerías, que informan a los conductores sobre la presencia de estas cámaras en lugares determinados.

Las cámaras fueron colocadas durante los últimos meses del año 2025, en sectores que son considerados como los más críticos en materia de accidentes de tránsito, como la ruta nacional 34 a la altura del hospital Joaquín Castellanos, sobre el acceso sur a la ciudad, y a metros de los semáforos ubicados en el cruce de las rutas nacional 34 y provincial 11, a pocos metros de la terminal de colectivos.

Una vez instaladas, permanecieron inactivas en espera por la instalación de la correspondiente cartelería. La decisión de implementar un sistema de fotomultas fue adoptada durante la gestión del intendente anterior Sergio Salvatierra, que surge de reuniones con vecinos, quienes solicitaron mayor seguridad para las familias güemenses, en especial, para aquellas que habitualmente deben cruzar de una banda a la otra de la ciudad, o tienen la necesidad de acceder a la ruta 34 desde alguna calle lateral, sin el riesgo de ser chocados o atropellados.

Mal comportamiento de conductores

Pero la razón principal para adoptar esta medida, es la alarmante cantidad de motos y autos que cruzan los semáforos con la luz roja encendida. "Estuvimos con personal de tránsito y de la Dirección de Planeamiento Urbanístico, parados frente a los semáforos, observando el comportamiento de los conductores cuando la luz se pone en rojo. En solo un par de horas contabilizamos a más de 30 vehículos cruzar con la luz roja, poniendo en riesgo no solo su propia integridad física, sino la de otras personas que transitan por el lugar" explicó el secretario de Gobierno, Francisco Nieva.

El sistema, que por el momento controla solo a los vehículos que cruzan los semáforos en rojo o se detienen sobre una senda peatonal, se complementará con un radar para el control de la velocidad de circulación en el corto plazo. Cuando la cámara detecte algún vehículo cruzando con la luz roja, tomará una foto donde la patente sea muy visible, luego el sistema enviará una notificación al infractor entre los próximos 10 a 15 días. Recibida la notificación, el propietario del vehículo podrá acercarse al Juzgado de Falta para realizar su descargo. El pago de la multa se podrá realizar por medio de alguna red de cobranza extrabancaria.

"Cuidar a la comunidad"

"Teníamos la necesidad imperiosa de poner en funcionamiento este sistema por la gran cantidad de accidentes que se producen en forma diaria, debido a las infracciones a las leyes de tránsito. Esta medida es para cuidar a la comunidad, recorrimos los semáforos donde pudimos observar la llamativa cantidad de vehículos que cruzan en rojo", informó Nieva.

Parte de la comunidad se pronunció en contra de esta medida, considerándola como recaudatoria, pero la gran mayoría estuvo de acuerdo, porque las infracciones de tránsito, especialmente no respetar el tiempo de un semáforo, donde las motos tienen un especial protagonismo, se transforman en un potencial peligro para el resto de los conductores.