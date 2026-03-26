La ciudad de la furia: cinco jóvenes viajaban en una moto sin casco en General Güemes

Una peligrosa escena volvió a encender las alarmas sobre el manejo riesgoso y la falta de control en las calles de la provincia. En las últimas horas comenzó a circular un video grabado en la localidad de General Güemes, donde se observa a cinco jóvenes viajando en una sola motocicleta, presuntamente todos menores de edad.

Ninguno llevaba casco y, además, realizaban maniobras temerarias entre vehículos y peatones. Vecinos señalaron que situaciones similares se repiten en distintos sectores, con adolescentes que suelen realizar picadas o piruetas en motos de diversas cilindradas.

La combinación de imprudencia, inconsciencia y falta de supervisión adulta representa un riesgo permanente tanto para quienes conducen como para terceros.

Qué diceTránsito

El director de Tránsito de General Güemes, Rodolfo Alderete, manifestó preocupación por el episodio y confirmó que su área ya trabaja en la identificación de los involucrados. Señaló que esta clase de conductas es ilegal y extremadamente peligrosa, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Alderete informó que el municipio reforzó los operativos de control vehicular y destacó la importancia de que las familias asuman un rol activo en la supervisión de los jóvenes. También adelantó que se intensificarán los controles en zonas críticas, con mayor presencia de inspectores y operativos móviles destinados a prevenir maniobras riesgosas.

El caso reabre el debate sobre la educación vial y la necesidad de articular acciones entre autoridades, instituciones educativas y familias para desalentar prácticas que ponen en riesgo la vida.