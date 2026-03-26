Homenaje en Cerrillos a las mujeres que forjaron la Patria

En Cerrillos, el Fortín Martina Silva de Gurruchaga llevó adelante una disertación titulada “Mujeres de la Patria”, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. La exposición estuvo a cargo de la licenciada Lizi Mejías y reunió a vecinos y miembros de la comunidad.

El encuentro puso el foco en el aporte de mujeres clave del proceso independentista, especialmente en la figura de Martina Silva de Gurruchaga, quien brindó apoyo al Ejército del Norte y recibió de Manuel Belgrano el grado de Capitana, un reconocimiento excepcional para su época.

Los organizadores destacaron la importancia de rescatar estas historias no solo como ejercicio de memoria, sino como reafirmación de los valores de compromiso y coraje que ayudaron a construir la Nación