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Homenaje en Cerrillos a las mujeres que forjaron la Patria

El Fortín Martina Silva de Gurruchaga realizó una charla en el Mes de la Mujer para destacar el rol histórico de las mujeres en la independencia, con especial referencia a la capitana salteña que colaboró con el Ejército del Norte.
Jueves, 26 de marzo de 2026 11:28

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En Cerrillos, el Fortín Martina Silva de Gurruchaga llevó adelante una disertación titulada “Mujeres de la Patria”, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer. La exposición estuvo a cargo de la licenciada Lizi Mejías y reunió a vecinos y miembros de la comunidad.

El encuentro puso el foco en el aporte de mujeres clave del proceso independentista, especialmente en la figura de Martina Silva de Gurruchaga, quien brindó apoyo al Ejército del Norte y recibió de Manuel Belgrano el grado de Capitana, un reconocimiento excepcional para su época.

Los organizadores destacaron la importancia de rescatar estas historias no solo como ejercicio de memoria, sino como reafirmación de los valores de compromiso y coraje que ayudaron a construir la Nación

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