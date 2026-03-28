Juez evitó que un niño viaje por el peligro de la ruta 9/34

El mal estado de la ruta nacional 9/34 volvió a quedar expuesto, esta vez en una decisión judicial: un juez de Metán autorizó que un niño permanezca una noche más con su padre para evitar que deba circular por ese tramo. La medida se tomó priorizando el interés superior del menor y ante el peligro que representa la traza.

La resolución, firmada el 27 de marzo, habilitó una excepción al régimen de cuidado previamente acordado. El niño debía regresar el domingo (29 de marzo) por la noche al domicilio materno, en Rosario de la Frontera, pero el juez entendió que el viaje implicaba un riesgo concreto. En el fallo se dejó asentado que transitar por la ruta "implica un riesgo suicida" y que, al finalizar el recorrido, "implica sentirse sobreviviente". Por ese motivo, se autorizó que el menor permanezca hasta el lunes en Metán, siendo el padre quien deberá garantizar su comparecencia a la audiencia fijada para ese día. La decisión se apoyó en un principio clave del derecho de familia: el interés superior del niño, que en este caso prevaleció por sobre el cumplimiento estricto del acuerdo entre las partes.

Un problema estructural

El caso judicial no es aislado, sino que refleja una problemática estructural que lleva años sin resolverse. El tramo entre Rosario de la Frontera y Metán, y especialmente entre Metán y Yatasto, es uno de los más cuestionados por su deterioro, al punto de haber sido denominado por vecinos y usuarios como la "ruta de la muerte".

Los reclamos llegaron incluso al Senado provincial, que recientemente aprobó una declaración para exigir obras urgentes de mantenimiento. Legisladores advirtieron que se trata de un corredor clave para la producción, el transporte y la conexión del norte argentino, pero que hoy presenta condiciones críticas de seguridad.

Además, hubo presentaciones judiciales y hasta un amparo para exigir reparaciones, en medio de cuestionamientos a Corredores Viales y a la Dirección Nacional de Vialidad por el estado del camino. La discusión derivó en un conflicto de competencia que terminó en la Justicia Federal. Si bien el Gobierno nacional reactivó la obra de la autopista entre Rosario de la Frontera y Yatasto, con una inversión millonaria, el tramo entre Metán y ese paraje sigue sin definiciones. Esa situación genera un cuello de botella en uno de los sectores más peligrosos de la traza.