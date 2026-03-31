Chicoana invita a vivir una Semana Santa diferente

Todo un pueblo se prepara para recibir a vecinos y turistas con una agenda de celebraciones religiosas, ferias culturales y la tradicional representación viviente de la Pasión de Cristo, uno de los momentos más convocantes de la Semana Santa en Salta. Las celebraciones centrales comenzarán el 2 de abril, Jueves Santo, jornada de caridad y al sacerdocio. A las 9 se realizará la apertura del Paseo Cultural de Semana Santa sobre la calle Libertad, un espacio donde se podrán recorrer puestos de artesanías, comidas regionales y productos locales. Por la noche, a las 20 se celebrará la Misa de la Cena del Señor en el templo parroquial, con el tradicional lavatorio de los pies, la procesión eucarística y la exposición y adoración al Santísimo.

A las 21.30 se realizará la primera representación viviente de la Pasión de Cristo en el casco histórico del pueblo. La puesta en escena incluirá distintos episodios bíblicos como la vida y muerte de Juan el Bautista, la entrada de los soldados romanos, el arresto de Barrabás, el bautismo de Jesús, su paso por el desierto, el arresto de Juan y el episodio del cumpleaños de Herodes que culmina con la decapitación del profeta.

El Viernes Santo 3 de abril, a las 8.30 se realizará el vía crucis de la familia y la catequesis con la imagen de Jesús Nazareno, que partirá desde la rotonda de acceso al pueblo hasta el templo parroquial. A las 9 se abrirá el Paseo Cultural de Semana Santa y a las 11 se realizará una exposición de indumentaria y escenografía utilizada en la representación viviente de la Pasión de Cristo.

A las 14.30 se iniciará la novena a la Divina Misericordia y a las 15 se celebrará la Hora Santa en el templo parroquial. A las 18 tendrá lugar una meditación con el Cristo Crucificado en el Calvario. A las 19 se celebrará la Pasión del Señor, con la adoración de la cruz y un solemne vía crucis con las imágenes del Cristo Yacente, la Dolorosa y San Juan, que recorrerá el casco histórico y las principales calles del pueblo.

A las 22: la Pasión de Cristo en el predio Los Eucaliptos. Se recreará el arresto de Barrabás, la historia de Juan el Bautista, las enseñanzas de Jesús, la elección de los 12 apóstoles, la entrada a Jerusalén, la última cena, el arresto en el Monte de los Olivos, el camino al Gólgota, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús.