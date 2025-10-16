Fantino cruzó a Javier Milei: “No uses la palabra esfuerzo porque no estás haciendo ninguno”

Alejandro Fantino recibió muchas veces en su streaming Neura a Javier Milei y siempre se mostró afín a sus propuestas. Sin embargo, en las últimas horas le dedicó fuertes palabras, durante su programa.

"Si se enoja por esto Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado. Javi, no uses más la palabra esfuerzo, no estás haciendo ningún esfuerzo", expresó Fantino, bastante enojado.

"Vos mismo venías a Neura conmigo, rompíamos a la clase política, vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no saben lo que es el esfuerzo. Van al Banelco y escupe el billetito, pase lo que pase", agregó.

Luego el conductor se puso como ejemplo de lo que es esforzarse en el trabajo: "Yo hoy me siento muy mal, no mal, me siento pésimo a nivel salud. Estoy congestionado, me duele la cabeza. Tuve vómitos a la tarde, me siento mal ya hace varios días y estoy acá porque es mi laburo, porque tengo que estar. Es mi empresa, le metemos para adelante".