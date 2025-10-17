Una tarde de tensión se vivió ayer en la localidad tucumana de Delfín Gallo, donde el derrumbe de un supermercado chino generó caos, heridos e intentos de saqueo. El colapso ocurrió tras el paso de una fuerte tormenta con ráfagas de viento que afectó distintas zonas de la provincia.

Según el informe policial, el siniestro se produjo cerca de las 18 horas en el establecimiento ubicado en el centro de la pequeña comunidad, situada a unos 15 kilómetros al este de San Miguel de Tucumán, detrás del aeropuerto Benjamín Matienzo.

“Por incumbencias climáticas, un tornado fuerte afectó el lugar, causando el derrumbe de la estructura y dejando tres personas heridas”, detalla el parte firmado por el comisario Juan Manuel Juárez, jefe de la seccional local.

Tres heridos y tareas de rescate

Tras el colapso, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil trabajaron en el sitio para descartar la presencia de personas atrapadas entre los escombros. Los tres heridos fueron trasladados de urgencia a centros de salud de la capital tucumana, donde permanecen bajo observación.

La estructura del comercio, construida con bloques, presentaba deficiencias edilicias que habrían contribuido al derrumbe, según las primeras pericias. Derrumbe y caos en Tucumán: colapsó un supermercado chino e intentaron saquearlo.

Intentos de saqueo y tensión social

Minutos después del siniestro, decenas de vecinos se agolparon frente al supermercado e intentaron ingresar al local, lo que derivó en momentos de tensión y enfrentamientos.

Fuentes policiales confirmaron que efectivos de Infantería debieron intervenir para dispersar a unas 1.000 personas que se habían congregado en el lugar. “La situación fue muy delicada. La gente intentó saquear aprovechando el derrumbe”, relató el periodista de Cadena 3 Gabriel Melián, desde el lugar de los hechos.

El contexto social en la zona, marcada por la vulnerabilidad económica, habría sido un factor determinante en el intento de saqueo.

Consecuencias del temporal

El temporal afectó además a otros sectores del Gran Tucumán, con chaparrones intensos y ráfagas de viento que causaron la caída de árboles y cortes de energía.

Las autoridades provinciales mantienen un operativo de emergencia en la zona de Delfín Gallo para evaluar daños estructurales y asistir a las familias afectadas.