Milei: "Se elige libertad o la esclavitud del kirchnerismo"

El presidente Javier Milei emprendió ayer la recta final de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, con actos en Tucumán y Santiago del Estero, en los cuales apuntó con dureza contra el peronismo y la expresidenta Cristina Kirchner.

Durante la actividad en la localidad tucumana de Yerba Buena, el mandatario arengó a la militancia al asegurar que en los comicios se elige la "libertad o la esclavitud del kirchnerismo".

"Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo, elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas", sentenció.

Con un megáfono en la mano, dijo que entiende que la sociedad está "atravesando un momento duro", pero destacó que "nunca" planteó que "iba a ser fácil".

"Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Y resaltó los logros de su administración: "Sigamos apoyando este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia".

"Que terminó con los piquetes de 9.000 por año a cero, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas", enumeró Milei.

Y cerró: "No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede. Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo"

Contra Cristina Kirchner

En Santiago del Estero, Milei volvió a criticar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que "la líder de ellos anda con tobillera".

El jefe de Estado consideró que "vamos en el camino correcto" y remarcó que "es momento de decidir si quieren seguir siendo esclavos de este régimen o abrazamos las ideas de la libertad".

Subido a la caja de una camioneta junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y megáfono en mano, aseveró: "estamos en el camino correcto mientras que la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle", generando la euforia de los militantes presentes que comenzaron a corear "Cristina tobillera". Y retrucó: "Tienen a su líder presa, con tobillera. Y se asocian, fueron socios, con la narcodictadura de (Nicolás) Maduro y (Hugo) Chávez. A nosotros nos respetan en el mundo".

Al cerrar su discurso, señaló: "La opción es clara: la libertad avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo".