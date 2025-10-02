Finalmente Kicillof visitó a Cristina Kirchner y hubo gesto de unidad

Y finalmente el encuentro se hizo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Kirchner se reunieron ayer en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, para mostrar un gesto de unidad de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Según indicaron fuentes de la gobernación, se trató de un encuentro "positivo", que duró aproximadamente una hora y media y en el que ambos dialogaron sobre la "situación nacional e internacional" y buscaron "seguir sumando fuerzas para las elecciones".

El eje de la conversación, según fuentes de ambos lados, fue el tema electoral y un análisis de la situación del peronismo bonaerense. Más allá de las diferencias que mantienen hace tiempo, coincidieron en la necesidad de sumar voluntades. No hubo fotos, un gesto de que pueden hablar pero por ahora las sonrisas se guardan.

Fuentes partidarias habían deslizado que Kicillof ya tenía el aval de la Justicia para visitar a la titular del PJ y estaban expectantes para que ambos hicieran un gesto de unidad en medio de las denuncias de corrupción y la crisis económica que afectan al gobierno de Javier Milei.

La última vez que ambos se habían visto las caras fue el pasado 5 de junio, cuando se habían dado cita para definir una estrategia electoral para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en las que Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza (LLA) por 14 puntos.

Revalidado en las urnas tras los comicios provinciales, Kicillof se mantuvo activo en la campaña para el 26 de octubre y ayer encabezó actos de gestión en distintos municipios del conurbano, como Ensenada, Florencio Varela y Merlo, para apuntalar la candidatura de Jorge Taiana a diputado nacional por Fuerza Patria.

Hoy, en tanto, el mandatario provincial cerrará la Asamblea Anual de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en un gesto político de apoyo a los jefes comunales.

Según indicaron fuentes de la entidad, la asamblea iniciará "pasado el mediodía" en la sede ubicada en la calle Cerrito y se espera que Kicillof ponga punto final a la actividad que reunirá a autoridades de más de 500 municipios del país.

En sus recorridas por distintos puntos de la Provincia, el gobernador lanzó mensajes en clave electoral, al replicar la estrategia que le permitió al peronismo imponerse a los libertarios por más de 13 puntos en las legislativas bonaerenses.

La estrategia del gobernador busca consolidar el apoyo de los votantes en distritos clave y lograr el acompañamiento de los intendentes para las elecciones legislativas.

"Ay Milei... se avivaron que devaluás"

Cristina Kirchner publicó una vez más un mensaje en X para el Presidente. "¡Ay Milei!… Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", posteó.

"¿Y lo del "Profe" Espert? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba "cárcel o bala"… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", culminó.