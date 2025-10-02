Crece el malestar del Gabinete tras las explicaciones públicas de José Luis Espert

La magra aparición televisiva del candidato libertario y diputado José Luis Espert, quien intentó clarificar sus vínculos con el empresario acusado de narco, Federico “Fred” Machado, no conformó al grueso del Gabinete que persiste en la defensa del legislador por pedido exclusivo del presidente Javier Milei.

Lo cierto es que las dudas y evasivas del ex Juntos por el Cambio en prime time no cumplió con las expectativas de varios integrantes de la administración libertaria que dedicaron gran parte de su miércoles a discutir en profundidad la situación del legislador.

Tras el respaldo del mandatario -su único defensor a ultranza-, y a pedido de Casa Rosada, Espert se presentaría ante los medios de comunicación y argumentaría cada una de las preguntas ajustado al guion supervisado por equipos de la administración.

Sin embargo, nada de eso ocurrió. El primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Buenos Aires se mostró titubeante y se negó a responder si había recibido 200.000 dólares de aporte de parte de Machado al argumentar que no le daría “el gusto” al referente de Fuerza Patria, Juan Grabois, de dejar la campaña.

“Las explicaciones fueron malas. No tenía que responderle a Grabois, lo que tendría que haber hecho es explicarle a la gente”, sintetizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante fuente de Gobierno, y sumó: “Fue mejor la defensa del Presidente que la suya. Todo lo que dijo fue peor”.

En sintonía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a redoblar la apuesta esta mañana, luego de bajarle el tono a sus declaraciones originales, y solicitó públicamente que Espert repita su explicaciones ante la prensa pero esta vez con mayor claridad.

Si bien le atribuyó a la oposición la difusión del episodio, a modo de “operación” de campaña, insistió en que el converso libertario “tiene que volver" a los medios y "contestar claro”. "Punto. Es lo que yo pienso", sentenció la funcionaria en una entrevista al canal de televisión A24, el mismo que había visitado Espert algunas horas antes.

Por los pasillos de Balcarce 50 entienden los planteos de Bullrich y sostienen que se trata de una de las funcionarias más perjudicadas por lo acontecido. “Está dolida y le afectó. La lucha contra el narcotráfico es su bandera y tiene que defenderla”, se sinceraron ante la agencia Noticias Argentinas.

Otro de los que rompió el silencio fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante el evento que organizó la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AMCHAM) desde donde reafirmó al candidato camino a los comicios de octubre, pero lo invitó a "dar una explicación clara y contundente sobre el tema”.

“No creo que tenga que dar un paso al costado salvo que él diga que tiene algún tipo de responsabilidad, que no creo que tenga”, sostuvo esta mañana, y completó: “Él tiene que dar una explicación que tiene que ser clara para la opinión pública y salir de esta situación”.

La danza de traspasos políticos que protagonizó José Luis Espert generaron reticencia entre varios integrantes de la administración libertaria. Casi sin aliados, su figura logró que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, coincidieran en mala valoración del legislador.

Para su suerte, el diputado goza de la bendición del socio mayoritario del denominado Triángulo de Hierro: la del mismísimo jefe de Estado. “El problema que tiene Espert es que no lo quieren ni los propios, solo el Presidente”, expresó una voz libertaria con acceso al despacho presidencial.

La situación de Espert fue profundamente discutida durante las reuniones de mesa política y Gabinete del pasado miércoles, y hasta se barajó la posibilidad de correrlo de las nóminas violetas pese al ajustado calendario electoral, no obstante se impuso la voluntad de Milei.

Desde la cabecera de la mesa de su despacho, el mandatario expuso uno a uno sus argumentos políticos para sostenerlo que luego repitió en el Salón Eva Perón con el objetivo de alinear a los propios que aún miran con recelo al diputado señalado.

Para los libertarios, que el denunciante sea el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, configura una ventaja a aprovechar. “Si la denuncia la hubiese hecho alguien serio la situación sería distinta. Grabois es un denunciante serial y está involucrado en mil causas”, argumentaron ante este medio.

Hay quienes creen que si La Libertad Avanza preparase una línea argumentativa sólida para explicar el corrimiento de Espert, ganarían “caminando” las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre. A pesar de ello, por estas horas la posibilidad no figura en los planes debido a que aseguran que el Presidente "tiene palabra y no lo haría”.

Hasta entonces, Espert gana tiempo y aire debajo del ala del Presidente que tiene previsto subirlo al escenario del Movistar Arena el próximo lunes 6 de octubre durante la presentación de su nuevo libro"La contruccion del milagro"

Al día siguiente, volverían a mostrarse juntos -de no mediar imprevistos- en una recorrida de campaña por San Isidro, actividad que fue reprogramada por cuestiones de agenda. "Ninguna de estas decisiones tuvo absolutamente nada que ver con la operación que montó Juan Grabois", repetían tras los cambios desde los equipos de campaña.