22°
2 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Mujer golpeada
Triple crimen de Florencio Varela
Gustavo Sáenz
Municipalidad de Salta
Copa Argentina
Gobierno Nacional de Javier Milei
José Luis Espert
Amenaza de Bomba
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Javier Milei presentó el nuevo Código Penal: “Necesitamos tolerancia cero”

Lo hizo en un acto en el Penal de Ezeiza, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Jueves, 02 de octubre de 2025 19:30
El presidente Javier Milei presentó hoy en el Penal de Ezeiza el proyecto de nuevo Código Penal que girará al Congreso, y sostuvo que el país necesita "tolerancia cero, que el que las hace las paga, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel".

En el acto estuvo acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien destacó que el nuevo Código Penal "aumenta las penas de todos los delitos, sobre todo de los graves". 

 

