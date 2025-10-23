Avanza la investigación por lavado de dinero: allanaron un estudio contable vinculado a José Luis Espert

En las últimas horas se realizó un nuevo allanamiento en el marco de la causa por presunto lavado de dinero contra el diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert. El operativo se realizó en Pergamino, ciudad natal del ex candidato libertario.

La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al legislador, donde se cree que tendría su domicilio fiscal. Es por la investigación por el pago de 200.000 dólares que Espert recibió de "Fred" Machado, empresario detenido acusado de narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el operativo fue una continuación del allanamiento en la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre.

Qué se buscó en el nuevo allanamiento en la causa contra José Luis Espert

El estudio contable allanado, ubicado en Merced al 1200, pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado. Testigos citados por eldiarioar indicaron que en el oficio de la fiscalía se buscaba "información relacionada a Fred Machado". Los efectivos de Gendarmería, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de "hoy cerrado" en la puerta del estudio.

Espert habría recibido al menos 200.000 dólares de Machado durante la campaña presidencial de 2019 en una cuenta a su nombre en el Banco Morgan Stanley, como parte de un acuerdo que ascendería a 1.000.000. Además, el empresario le habría facilitado una camioneta blindada y un avión privado, en el que el diputado reconoció haber viajado al menos 35 veces.

Estos vínculos llevaron a Espert a renunciar como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y a dejar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.