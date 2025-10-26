Diputados podría quedar polarizada entre el peronismo y los libertarios

La Cámara de Diputados renovará 127 bancas en los comicios que se celebran hoy y se avecina un fuerte escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA), que se distribuirán el 80 por ciento de los escaños en juego.

Entre el peronismo y LLA y aliados pueden reunir casi 200 de los 257 legisladores del cuerpo, por lo cual tendrán un rol central los denominados "bloques del medio" que apoyaron leyes claves del oficialismo pero también otras iniciativas rechazadas por el Gobierno como las leyes de emergencia en Discapacidad, Garrahan y financiamiento de universidades.

Un dato de la elección es la aparición de un nuevo espacio político conformado por gobernadores denominado "Provincias Unidas", que en los hechos se convertirá en un árbitro entre Fuerza Patria y los libertarios y que se espera que reúna unas 25 bancas.

En este contexto, el oficialismo, junto al PRO, espera reunir 93 bancas tras la renovación de diciembre, lo que le permitirá tener asegurado un tercio de los miembros del cuerpo para blindar los vetos presidenciales.

LLA tiene 37 diputados y el PRO 35, y entre las dos agrupaciones que tejieron una alianza electoral ponen en juego 8 bancas los libertarios y 21 los macristas.

El oficialismo, junto al PRO y la UCR, apuestan a conseguir 15 en Buenos Aires; seis en ciudad de Buenos Aires; cuatro en Córdoba; tres en Mendoza; tres en Santa Fe; tres en Entre Ríos, una en San Luis; dos en Salta y dos en Chaco.

También confía en obtener una en banca por Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Si alcanzara las 50 bancas, a las que debe sumar 29 de los libertarios y 14 de los macristas con mandato hasta el 2027, la coalición conseguiría 93 bancas, de las cuales 67 serán de la LLA y 22 del PRO; tres de la UCR y una de un diputado entrerriano que responde al gobernador Rogelio Frigerio.

Los tres radicales de Mendoza, Entre Ríos y Chaco que pueden ser electos dentro de las listas de LLA se sumarán a otros tres radicales que tienen mandato hasta el 2027, de los cuales dos de ellos son cercanos al partido libertario.

Fuerza Patria

El peronismo pone en juego 46 de sus 98 bancas y se muestra confiado no solo en mantener sus escaños sino en alcanzar las 100 bancas.

El justicialismo espera obtener en la provincia Buenos Aires 15 bancas de las 17 que pone en juego; tres en Santa Fe, donde pone en juego dos; tres en la ciudad de Buenos Aires; y dos en Mendoza, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y La Pampa.

También espera mantener las tres que pone en juego en Santiago del Estero; dos en La Rioja y dos en Formosa

Además es optimista en conseguir una banca en Chubut, una en Neuquén, una en Salta, dos en Santa Cruz, una en San Luis, una en Tierra del Fuego y otra en Tucumán.

Si se cumpliera este número el peronismo conseguirá 46 bancas, con lo cual conformaría un bloque de 98 legisladores, a los que podrían sumarse los tres que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que tiene su propia bancada Independencia.

El bloque que quiere Provincias Unidas

La nueva expresión de los gobernadores, Provincias Unidas, aspira a obtener 15 bancas y suman otros diez diputados que tienen mandato de los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Provincias Unidas tiene el objetivo de conseguir cuatro bancas en Córdoba; tres en Santa Fe; dos en Corrientes; dos en Jujuy, donde pelea por la tercera banca con la izquierda; una en Santa Cruz; una en Chubut; una en la ciudad de Buenos Aires y otra en la provincia Buenos Aires.

Tendrán como piso tres cordobeses y un chubutense de Encuentro Federal; una porteña de Evolución Radical y un jujeño de Democracia para Siempre, además de un santacruceño, y espera sumar a los bonaerenses Miguel Ángel Pichetto y Nicolas Massot (EF), Esteban Paulón y el radical Pablo Juliano.

Si se cumple esa meta, el espacio tendrá un bloque de 25 legisladores que seguirá bajo la conducción de Miguel Pichetto, según fuentes del sector.